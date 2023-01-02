台灣盲人環台協會第6屆盲人環台公益路跑今天邁入第10天，在台東牧心智能發展中心團隊及熱情的台東跑友陪同下，一早自大武警分局出發，一路跑進台東牧心，跑程逾42公里，透過雙腳的力量號召更多愛心幫助台東弱勢家庭募集年菜。

台灣盲人環台協會第6屆盲人環台公益路跑今天邁入第10天，在台東牧心智能發展中心團隊及熱情的台東跑友陪同下，自大武鄉一路跑進台東市牧心。（台東牧心提供／蔡旻妤台東傳真）

牧心每年為台東縣內弱勢家庭募集年菜，盲人跑者今天是第4次來到牧心，響應募集年菜活動，沿途向跑友、鄉親宣傳需求外，台北公益路跑扶輪社、台灣盲人環台協會也拋磚引玉捐助5萬元，為後山帶來滿滿的溫暖。

儘管陰雨綿綿，來自外縣市的盲人跑友在牧心、東不戀鐵、東瘋、這個我不擅長、愛戀鐵等台東在地路跑團隊陪伴下，不畏風寒一路北上前行，上午7點自台東大武警分局出發，沿途相互鼓勵、南迴公路濱海美景相伴，抵達牧心終點時，團隊老師、憨兒們早已等候多時，高聲歡呼迎接。

台灣盲人環台協會第6屆盲人環台公益路跑今天邁入第10天，牧心迎賓。（台東牧心提供／蔡旻妤台東傳真）

牧心董事李艷菁、主任許惠雅帶著憨兒為每位跑者戴上花圈、花環表達感謝，更派出甫出賽獲獎的憨兒舞蹈熱烈迎賓，臨時降下的大雨也澆不熄全場的熱情。李艷菁說，盲人跑友的熱情，是最珍貴的新年禮物。

台灣盲人環台協會第6屆盲人環台公益路跑今天邁入第10天，牧心迎賓。（台東牧心提供／蔡旻妤台東傳真）

「我感受到參與者愈來愈多，響應年菜的愛心也變多了，非常欣慰。」連續4年來到牧心的視障馬拉松好手吳春成笑得很開心；盲人跑友古哥也說，他們只是回到台東做該做的事，這點路程不算什麼。

台灣盲人環台協會第6屆盲人環台公益路跑今天邁入第10天，連續跑兩、三年的林志安、王品捷(左)、謝定家(右)。（台東牧心提供／蔡旻妤台東傳真）

這次陪跑者不乏青少年，14歲的林志安已經連續3年參與盲人路跑活動，一路衝勁十足，讓一旁的大人笑說「年輕人就是有活力！」14歲王品捷、12歲謝定家連續2年參與路跑，這次更帶著妹妹9歲謝馥竹同行，不曾喊累，還相約明年再跑1次。