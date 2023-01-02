嘉義市育人國小學童體驗種花。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市精忠國小學社區健走認識自然生態環境。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市校園推動聯合國永續發展目標SDGs，呼應SDGs目標15保育陸域生態，各校在課程中融入保護、恢復和促進陸域生態系統永續利用，精忠國小師生在社區健走，認識自然生態環境；育人國小15年來持續帶小朋友種花，體驗耕作對環境的影響。

育人國小就在港坪花卉區，將花卉課程融入永續發展，利用社區花農鄭貴陽的幸福花田，作為4年級種植「康乃馨」SDGs探索學習課，並由花卉達人李建輝及李建欣兄弟教導小朋友如何種植康乃馨。

首先有拜師儀式，由學生李建欣、鄭貴陽送上拜師帖和束脩，獻上芹菜、紅豆、蓮子及紅棗，象徵感謝老師辛勤教誨、感念師恩、老師苦口婆心的教導、期望早日收成。

老師則回贈收徒帖及鏟子、斗笠、毛巾、扇子共4樣禮物，期許徒弟能辛勤照顧花苗，不怕辛苦、直到豐收。

學生們也簽署「願意為保護土地永續發展努力，在地球貢獻自己的力量」，力行SDGs15保育陸地生態，並將照顧康乃馨花田4個月，許諾今年5月母親節送自己種的花感謝母親。

精忠國小鄰近精忠社區，有森林野溪，每逢校慶，校長楊勛凱率300多位親師生健走約3公里，沿途有菜園、埤塘、森林和小溪，親近社區自然生態美景。

楊勛凱說，社區這條溪流生態豐富，可以發現魚、蝦及溪蟹等許多種水生動物，淺山區間還曾發現螢光蕈，本學期會帶小小背包客社團學生探索、記錄，作為SDGs15的課程資料，與美國姐妹學校共學。