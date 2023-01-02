日本皇族「新年一般參賀」活動時隔3年再度舉辦。

日本皇族成年傳統「新年一般參賀」時隔3年再度舉辦，回顧過去因疫情受阻，2日早上10時左右，共15位皇室成員現身皇居長和殿的陽台上，吸引超過10萬人報名抽籤，為一睹「零負評」公主愛子內親王此生首次參與。

「新年一般參賀」是日本皇室公開祝福百姓新年如意的傳統活動，規定只有成年成員能夠出席。 (圖/美聯社)

綜合富士新聞網、《朝日新聞》等日媒報導，「新年一般參賀」是日本皇室公開祝福百姓新年如意的傳統儀式，規定只有成年成員能夠參加，近年國內挺過疫情、自然災害、經濟動盪等陰霾，自2020年停辦至今，皇室家族終於能在2023年之初亮相，這對國民來說是振奮人心的時刻。此次出席成員包括上皇明仁及上皇后美智子、高齡99歲的百合子殿下(明仁上皇的嬸嬸)；秋篠宮文仁親王夫婦、二女佳子公主；德仁天皇夫婦、獨女愛子公主等15人，活動分為上、下午兩階段，共6場，上皇夫婦僅現身上午場次。

值得注意的是，今年復辦對愛子公主來說別具意義，1個月前才剛滿21歲生日的她，此次是人生第一次，因為「皇冠事件」被譽為最富同理心、最親民的日皇室成員，樸實性格深受愛戴；這天她身穿粉藍色立領長裙，面露笑容向底下人民揮手致意，散發端莊又清新的氣質。

今年復辦對愛子公主來說是人生第一次，1個月前才剛滿21歲生日，因為「皇冠事件」被譽為最富同理心、最親民的日皇室成員，樸實性格深受愛戴。 (圖/美聯社)

據悉，為降低接觸感染風險，今年採報名抽籤制，每個場次限定人數為1,600名，總共吸引10萬2,377人申請，中籤率不到十分之一。