一道令人垂涎的川菜麻辣烤魚，讓在外漂蕩多年的屏東遊子，終於踏上返鄉路。（林和生攝）

國中之後便出國念書的31歲屏東遊子陳珮淳，美國大學財經系畢業，輾轉到了對岸投入地產開發工作，但心中那分思鄉之情無時無刻呼喚，於是決定藉由癡愛的川菜麻辣烤魚，去年底正式回到屏東創業，重新尋回那朝思暮想永遠的根。

陳珮淳在美國田納西大學就讀財經系，畢業後在友人引薦下去到大陸深圳工作，習慣海外漂流，卻也明白出去就是為了回家。平常喜愛美食的她，在美國常動手烹煮家鄉味，到了對岸，川菜麻辣烤魚成了最愛，每周固定與友人聚餐一、兩回，都是指名這料理。

3年前擋不住心裡渴望返鄉的情緒，決定帶回這道烤魚鍋料理，選擇美食之都台南創業，她說，能在台南做餐飲，在其他縣市一定也行；未料展店不久便碰上新冠疫情，一天最慘僅一桌客人，禁止內用宣布後業績更瞬間掛蛋，她立刻轉手改賣麻辣滷味，意外開啟外帶市場。

幾年下來累積穩定客群，又讓她萌生回到屏東故鄉展店念頭，選擇近年火紅的景點屏東市勝利星村，開了一間名叫「魚老鐵」的四川麻辣烤魚，呈現道地大陸味。

陳珮淳來說，為複製經典老成都料理，全店用來提味的辛香料全從對岸進口，入鍋的鱸魚、牛蛙及小龍蝦，則統統選用屏東產地直送，用料、調味全不馬虎。

她說，勝利星村舊時是國軍官舍，不少軍隊都是當時從對岸來台，在眷舍吃著大陸味，特別有氛圍；開幕短短一周，已有不少饕客前來嘗鮮，訂位更排隊到農曆年後，許多在台灣的大陸新住民及交換學生吃過，都直呼有股濃濃家鄉味，讓她們藉此一解鄉愁。