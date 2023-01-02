38歲女星周曉涵頂著無名正妹與逢甲校花的光環出道，後陸續出演多部偶像劇，憑甜美外型和精湛演技獲許多粉絲支持，有「偶像劇女神」的稱號，隨著新年來臨，她總結2022年的成績，並附上美照，下褲失蹤的畫面讓網友暴動，還有人發現這張照片的角度撞臉南韓女星Jisoo，引起熱議。

周曉涵在2022的最後一天發文：「2022結束了機智校園生活，開始了加油喜事，挑戰了商魂，思薇爾邁向第8年，接下三個新代言，還實現從未想過的單曲願望，算是沒遺憾了吧！」周曉涵表示今年絕大部分的時間都給了工作，「感謝幫助我的人、感謝鼓勵我的人、感謝愛我的人，Goodbye 2022，期待2023的到來，希望能接到喜歡的工作，同時也能多點自己的時間做些喜歡的事」。

周曉涵同時附上一張美照，畫面中她穿著粉紅色帽T，張嘴咬著拇指，表情相當撩人，目光往下移才發現她下褲失蹤，疑似沒穿，白皙腿根讓網友全看傻，還有網友發現這張照片神似南韓女團BLACKPINK的成員Jisoo。

周曉涵被發現與南韓女星Jisoo長得有些相似。（圖／周曉涵facebook、sooyaaa__ Instagram）

外型亮麗的周曉涵曾透露，18歲以前告白失敗率高達90%，因有自然捲，只要洗頭隔天就會變成米粉頭，且小時候又黑又瘦，只有暗戀別人的份，她回想過去校園時期曾主動追學長，為了打聽學長住哪還請同學裝病到保健室，趁護理老師看診時偷看學長個人資料，最後還約同學跑到學長樓下偷偷觀察。