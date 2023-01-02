中華航空今（2）日開通台北－峴港直飛航班，這也是華航繼胡志明市及河內之後在越南的第3個定期航點，以最新A321neo客機執飛，每班次提供180個座位（12席豪華商務艙、168席經濟艙）。未來每周4班往返航班，每周一、三、五、六直飛，單趟飛行時間約3小時。

華航表示，峴港位於越南中部，是越南第 4大城市，坐擁綿延長達20公里的海灘，有「東方夏威夷」美名，同時鄰近會安古城、世界遺產順化皇城、巴拿山等旅遊景點，另黃金巨人橋也是近年熱門打卡聖地。

華航表示，目前華航每日飛航胡志明市及河內各2個航班，峴港開航後讓整個越南航程拼圖更完整；由於華航既有每周近30班北美航班，預期進一步吸引越南往返北美的探親及留學等客源。

華航表示，繼去年12月開航菲律賓宿霧，1月20日也將接力開航泰國清邁，同時增加東南亞航線班次，也強化中南部出發的航班。1月底農曆春節旺季，台中－胡志明市每周飛航4班，高雄－曼谷復飛每周6班，高雄－馬尼拉航線每周4班，東南亞地區總計18條客運航線，每周超過130航班往返。