中廣董事長趙少康日前喊出新北市長侯友宜若要選2024總統，連國民黨主席朱立倫都擋不了，更直言朱立倫當立法院長也不錯。朱立倫2日回應，侯友宜是最好的新北市長，現階段應當好市長，他自己則要幫助國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇當選。

趙少康日前指出，侯友宜去年在九合一大選選得不錯，藍軍都希望侯出來選，不論郭侯配抑或侯郭配都很好，一個當總統、一個當行政院長也不錯。而朱立倫可以當第一名不分區立委，爭取立法院長，尤其國民黨能在2024在立法院過半數，立法院長一職就相當重要，更有任期保障，一幹就是4年。

趙少康強調，他希望能促成「夢幻藍」最強組合，才能保證贏得2024年，讓民進黨望其項背。

對此，朱立倫今接受媒體聯訪時說，趙少康是媒體人，會有很多的創造力跟想像力，但每個人都有各自角色要扮演，侯友宜是最好的新北市長，現階段工作是當好市長，而他自己的現階段工作是幫助王鴻薇當選，並迎接接下來南投第2選區立委補選。

他強調，自己身為黨主席要把「總教練」的工作做好，很感謝趙少康的發想，可是應把現階段的角色扮演好，好好地幫助王鴻薇才對。

針對趙少康對國民黨2024規畫下指導棋，遭外界解讀為「殺朱拔侯」，朱立倫笑說「我想他不會殺我吧？」，他感謝趙少康的意見，並會扮演好黨主席角色，讓全黨團結一心，讓國民黨走對的路、提對的人選，放下自我、無私無我，相信黨內團結便能勝選。