台南市警局三線一星秘書室主任莊武能遭考績會處以兩大過免職。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市警局祕書室主任莊武能捲入恐嚇取財案元旦遭記一大過停職，震撼台南市警界，市警局2日召開考績會，以情節重大為由，決議改記2大過免職，傳遭拔官的台南市警局長方仰寧表示會堅守崗位到最後一刻，思考如何再為下一個目標努力。

莊武能涉及婚外情、恐嚇取財還拒捕衝撞警車，台南市警局2日召開9人考績會，認為他涉嫌重大違法違紀，改記2大過免職。並強調警方採高道德、零容忍態度，大破大立，斷然將其免職淘汰。

考績會懲處消息傳開，台南市警界譁然，傳聞有政壇高層認為之前懲處太輕，台南市警局不得不加重處分。多數警員得知後認為處分太重，應等司法調查結果再處分。也有警官認為莊的行為太離譜，丟盡台南市警察的臉，「免職剛好而已」。

核心幕僚直接免職，方仰寧官位動搖，他元旦夜已表明會坦然面對，2日即傳出他將遭拔官下台，由警政署督察室主任張榮興接任。

針對傳言，方仰寧2日傍晚雖沒正面回應，自己幕僚出事本就該負責，將思考如何再為下一個目標努力不懈，不忘初心堅持正念，並稱會「堅守崗位到最後一刻」。