新北將捷金鬱金香酒店推出「錢兔似錦－兔年住房專案」，每人最低3685元起即可入住。（將捷金鬱金香酒店提供）

農曆春節腳步將近，長達10天的連假，不少民眾有出遊計劃。迎接疫後第一個春假，飯店業者推出旅宿優惠，搶攻農曆春節國旅市場商機。淡水將捷金鬱金香酒店期間限定入住抽日本來回雙人機票、萬元住宿券；花蓮福容大飯店春節住房熱門檔期幾近滿房，若選擇1／28至2／28平日入住，每人936元起免千元即可入住星級飯店。

位在新北滬尾藝文休閒園區內的將捷金鬱金香酒店，推出「錢兔似錦－兔年住房專案」，每人平均3685元起。小年夜及初五、初六（1／20及1／26、1／27）雙人入住一泊一食6700元加1成起、一泊二食7600元加1成起，每房贈送兔年好禮1份，兔年限定禮包含國賓影城電影票、日本溫泉入浴劑、香氛身體乳、奇樂多遊樂券，另享有主題手作DIY。

此外，除夕到初四（1／21至1／25）期間，雙人入住一泊一食8300元加 1成起、一泊二食9600元加1成起，除了兔年好禮外，每房再加碼應景的紅包造型迎賓點心、商品抵用券及兔年金好運抽獎券1張，頭獎為日本航空要價53000元的桃園到東京成田雙人來回機票，貳獎至伍獎則是萬元住宿券，還有多項好禮。業者將於2／11官方粉絲團直播抽獎，據悉目前訂房率近7成。

花蓮福容大飯店推出「玉兔迎春 春節住房專案」，1／21到1／27春節期間，兩人同行一泊一食4680元起。（花蓮福容大飯店提供）

花蓮好山好水，美好景緻吸引不少海內外觀光客造訪。（花蓮福容大飯店提供）

除夕到大年初四，花蓮福容大飯店推出寫春聯、剪窗花等應景的春節活動。（花蓮福容大飯店提供）

擁有好山好水的花蓮是不少民眾喜歡的度假勝地，福容大飯店花蓮店推出「玉兔迎春 春節住房專案」，1／21到1／27春節期間，兩人同行入住市景客房，一泊一食4680元起，一泊二食7080元起，每人最低2340元起。業者透露：「熱門出遊日期幾乎滿房，熱門檔期主要落在初三到初五，建議避開熱門時段，玩得更盡興。」飯店再回饋會員專屬的加碼雙重送，包含分級折扣、加贈三溫暖。除夕到大年初四，館內還有寫春聯、剪窗花、休閒版21點、百家樂等活動，讓民眾試手氣，熱鬧過新年。

此外，飯店業者精心擬訂花蓮走春攻略懶人包，像是必訪的打卡夯點七星潭、四八高地，天空之鏡美照的拍攝地曼波海灘，還有萬年不敗的經典景點新城天主堂、日本神社慶修院或是張家樹園，可租借浴衣在日式庭院拍美照；近年超夯的山度空間、海崖谷等網美必拍景點也別錯過。喜歡動態活動的的民眾可選擇馬拉桑獵人學校，做竹筒飯、射箭、烤肉配小米酒、打獵技巧等，體驗一日阿美族日常。

如果真不想人擠人，業者推薦可選「Happy Day快閃住房專案」，即日起至1／20、1／28至2／28週一到週四入住，兩人成行入住市景客房2703元起，4人成行入住市景家庭客房3742元起，含早餐、加贈三溫暖券，最低每人936元起，不到千元入住星級飯店，CP值頗高。該專案不適用週五到週日。