蔡英文總統宣布義務役新制，從四個月恢復到一年，對此，民進黨立委范雲認為，女人也要當兵。前立委郭正亮直言，范雲會變成民進黨的豬隊友！民進黨嚇死了！

蔡英文總統27日宣布義務役新制，從四個月恢復到一年，對此，民進黨立委范雲認為，女人也要當兵，若現在可以修法放寬兵役相關規定，她會很樂意去當兵。她承諾將提案修改兵役法，讓保家衛國的權利與義務可以不分性別。

范雲30日在臉書表示，女人不是不當兵，是法律讓女人沒資格服兵役！早在1933年兵役法立法時，第一條就將服役的資格限定於男性。因此女人並非不當兵，而是國家立法時，根本不認為女人有資格可以當兵！

范雲直言，根本之道，就是提案修改兵役法，讓保家衛國的權利與義務可以不分性別。接下來，她會提出修法，期待有一天所有國人，不分性別都可以一起團結守護我們的家園。

前立委郭正亮今（2）日在中天電視《大新聞大爆掛》直言，志願役原本就允許女性當兵，范雲是在講義務役，她會變成民進黨的豬隊友！民進黨嚇死了！要強迫女生去當義務役，很少很少國家有這樣的制度，連韓國都不是如此，范雲搞不清楚狀況，真是可怕！不知道她在想什麼？