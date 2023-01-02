去年10月16日尼莎颱風外圍環流引發暴雨成災，堤外上百台車輛慘淪泡水車。台北市前市長柯文哲拍板發放慰助金，汽車2萬元、機車2000元。但議員發現，領據單載明「本人同意拋棄國賠請求權」，炮轟市府假慰助之名強行和解之實，受災戶根本被柯文哲詐騙。停管處說，民眾仍有提國賠權利，會依照程序處理。

去年尼莎颱風外圍環流與共伴效應產生致災性降雨，導致百齡橋下堤外停車場淹成一片汪洋，上百車輛成為泡水車，柯文哲第一時間稱「市民自己負責」遭罵翻，事後宣布泡水車可向北市府申請慰助金，汽車2萬元、機車2000元，並強調非賠償，始終未對「水門事件」道歉、認錯。

議員鍾佩玲說，「慰助」為市府因特定理由給予金錢，以舒緩或撫慰其災後身心上之困頓，不應附帶任何條件，但停管處所提供的領據單卻備註「本人同意拋棄國賠請求權」，她質疑市府透過發放慰撫金「逼迫」受災民眾拋棄國賠請求權，若市府在過程中未向受災民眾明確說明，恐有爭議。

鍾佩玲強調，市府在未充分說明下誘騙受災民眾與市府進行和解程序，發放「慰助金」是否可視為「和解金」？若市府在未告知民眾慰助金真意下，不應單方面視為已達成和解，嚴正要求市府不得「假慰助之名，行和解之實」。

鍾佩玲控訴，柯文哲緊守「不聯絡、不道歉、不賠償」的「三不原則」，受害車主至今仍未獲善意回應，她要求市府說明，現已領取慰助金的受災民眾，若提請國家賠償官司，是否有法律疑慮？已領取慰助金民眾，如何回復其國家賠償請求權？

台北市停車管理處處長李昆振表示，市府基於認定沒有行政疏失狀況下發放慰助金，若民眾一方面認為市府沒有疏失請領慰助金，一方面又認為市府疏失而申請國賠，兩者有衝突，「不能一邊申請國賠一邊要補助」。

李昆振強調，慰助金並非和解金，領據只是一個證明，也非和解契約，申請國賠是民眾權利，不會以領據的備註文字阻止民眾申請國賠，仍會依程序交付市府國賠委員會處理，但市府當然也會主張民眾已領慰助金的事實。

李昆振說，目前有317件慰助金申請成功，另有2人因認為市府有行政疏失而提出國賠，交付國賠委員會處理，若民眾不服，可再依《國家賠償法》提起民事或行政訴訟。