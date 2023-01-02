四川峨眉山歷史上是著名的旅遊勝地，尤其到了冬季，超過3000公尺海拔的雪景映照神聖莊嚴的佛教古建築，更是與故宮帝王氣象完全不同的景緻，自古以來文人雅士多有讚譽，小說遊記中也經常成為故事場景。今年大陸嚴格封控接近整年，日前開放後又逢元旦假期，四川民眾蜂擁而出，名勝峨眉山金頂一如往年成為新年旅遊最受歡迎景點。

峨眉山佛教寺院觀賞雪景別有一番興味。（圖／微博@高生輝 )

大約在西元1世紀時，峨眉山建成中國首座佛教寺院，數個世紀以來各種寺廟與佛教建築陸續建成，積累了大量宗教文化遺產，自古以來就是著名文化景點。在海拔3077公尺的峨眉山金頂，有神聖莊嚴的十方普賢銅像和金頂華藏寺、臥雲庵之外，日出、佛光、雲海、晚霞、聖燈和長達近半年之久的峨眉山雪景等自然奇觀極受遊人歡迎。

遊客到峨眉山除了金頂觀賞古剎映雪之外，玉樹瓊枝、霧凇雪掛等自然景觀也極受歡迎。（圖／微博@高生輝）

尤其是峨眉山雪景，對南方人而言更是備受青睞。每年大約10月中、下旬，峨眉山金頂就開始下雪，銀裝素裹持續至次年4月或5月，歷史上是文人雅士著文填詞的勝地。

峨眉山佛教勝地歷史悠久，寺廟前賞霧凇雪掛別有一番韻味座。（圖／微博@琥珀COIN)

現代的峨眉山仍是四川冬季旅遊市場的熱門地點，當地年年舉辦冰雪節已有20餘年，度假遊客逐年攀升，據稱每年冬季遊客都超過千萬人以上。其中除了參加各類冬季旅遊活動外，遊客多選擇前往峨眉山金頂觀賞雪景，欣賞玉樹瓊枝、霧凇雪掛、普賢聖像與雲海、雪山等交相輝映所構成別有韻味的銀色世界。

峨眉山雪景等自然奇觀極受遊人歡迎，對南方人而言更是備受青睞。（圖／微博@高生輝 )

峨眉山佛教勝地因歷史悠久，景點與古蹟極為豐富，其中最著名是建於主峰金頂的華藏寺，寺側另有臥雲庵。往下還有仙峰寺、萬年寺、九老洞、伏虎寺、白雲峽、清音閣等景點，上山道路分4個方向，細分7條路線，寺廟26座，其宗教文物與歷史景點之豐富，被列入中國4大佛教名山之一，1996年峨眉山—樂山大佛作為一項文化與自然雙重遺產，被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。