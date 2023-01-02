為解決市區停車空間需求，苗栗縣竹南鎮公所去年5月啟用路邊智慧停車系統，一共畫設362格車格有效改善市容交通，針對鎮內立達街、自強街等人口密集處，再添停車立柱，明天3日正式上線，第1階段380格車格全數啟用，未來再逐步規畫第2、3階段，擴大停車格收費。

竹南人口約8萬8千多人，其人口數僅次於頭份市，排名全縣第2高，近年來因台積電等多家科技廠商陸續設廠，竹南鎮快速都市化，但也因此市區停車空間一位難尋，常常有車輛違停、交通阻塞、占用車格等交通問題。

為解決交通困境，竹南鎮公所2022年5月起，啟動智慧停車計費系統，是繼苗栗、頭份市縣內第3個實施路邊停車收費的鄉鎮，也是非六都第1個導入智慧系統的鄉鎮，目前收費範圍包括中正路、光復路、自由街等10條街道，以及路外停車的立達停車場，共有362格智慧停車格。

竹南鎮公所指出，初期規畫在火車站周邊、市區等有停車需求的地方，採使用者付費，來解決停車空間不足、違停亂象等問題，第1階段規畫380格車格，目前已啟用362格，因尋覓適合地點需花點時間，明天將針對扶輪公園周邊的立達街、自強街、華東街、大營路，再增添停車立柱，第1階段380格車格全數上線啟用。

竹南鎮長方進興說，除第1階段的380格智慧停車格，鎮公所將逐步規畫第2、3階段，針對市區停車不易、人口密集處等地區，擴大實施路邊停車收費，目前評估串聯頭份市中央路的竹南鎮環市路1至3段，也將逐步啟動收費。

方進興表示，環市路智慧停車系統，目前已爭取中央先全面整建環市路，包括拓寬路幅、整建人行道等，預計需要2年時間，未來智慧停車格到位後，針對人行道停車亂象，也會請警方取締改善鎮內交通問題。