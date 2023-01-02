2023年元旦假期即將結束，大多數的人都準備要面對新年第一個上班、上課日（1/3），大陸命理專家「Alex大叔」分享，太陽和上升落在雙子座、處女座、射手座和水瓶座的人事業運最旺，能夠擺脫去年的爛攤子、負面狀況，迎接嶄新的一年。

▎雙子座

從去年的8、9月份，雙子座就一直忙著收爛攤子，而且還要背黑鍋，明明是個兢兢業業的人，卻要被質疑是否在背後搞小動作，不過到了1月份，雙子座就能證明自己的清白，證明自己確實有在努力工作；此外，身邊的朋友會介紹生意、合作伙伴給你，想要轉換跑道的話，也能夠華麗踏入全新的領域，如果沒有跳槽意願，也有被上司器重、賞識的機會，讓你的信心大增。

▎處女座

在1月份會有一次「新月」發生在處女座的工作宮位，你可能以為這個月有春節假期，應該不至於這麼忙碌，但可能就在你準備休息的時候，又有新的工作來了，而且指名要你參與，讓你有一種臨危受命的感覺，不過千萬別因此感到沮喪，這反而會為你帶來財運，並且能透過工作認識新的人，甚至擦出曖昧火花，和對方成為情侶。

▎射手座

射手座從去年9月開始，就一直被人不看好，在10月、11月也容易與人發生爭執，到了1月份，這種狀況就會逐漸好轉，因為火星逆行即將結束，再加上水逆也會在中旬結束，你的合作運勢會大幅增加，待業或失業的人，也能獲得新的工作機會；但值得注意的是，射手座在1月可能會因為健康出入醫療機構，且容易為了家人花錢。

▎水瓶座

對水瓶座來說，1月是個「辭舊迎新」的月份，會為你帶來一種振作、告別過去、有信心的暗示，且「新月」就發生在你的星座之中，你會因此找到一個新的團體、新的社交環境，讓你覺得和這群人在一起才是最舒服的，且找到在日後可以更頻繁相處的對象；此外，水瓶座在1月的貴人運也很旺，還可能有中獎等偏財的機會。