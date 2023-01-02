有「中部情歌王子」之稱的陳志雄，新歌〈癡情風雨〉為台視夯劇《加油喜事》主題曲，身高185公分的他今年56歲，因長相酷似翁立友，常被粉絲誤認，有趣的是，他否認是翁立友後仍有人追問「那你是翁立友的哥哥嗎」？讓他苦笑不得，直說「沾光了」。日前翁立友宣布結婚，陳志雄隔空恭喜送上祝賀，「翁立友的夫人氣質出眾，才子佳人，姻緣一線牽，是全台灣的大事，祝福立友兄能在甜蜜的未來，唱出更多的情歌大家聽，祝百年好合喔」。

陳志雄從小喜歡唱歌，音感敏銳、有天份，國小時就代表學校參加全縣歌唱比賽並奪得冠軍，生涯歷經200場以上歌唱比賽，還曾在比賽中對壘過台語歌壇紅星陳隨意、陳淑萍等人，陳志雄的聲線被譽為媲美蔡小虎，且人人見到他都說他是翁立友，以為他和翁立友是兄弟 ，讓陳志雄打趣說，有機會可以兄弟相見歡一下。

陳志雄長相酷似翁立友。（音圓唱片提供）

陳志雄歌聲迷人，台風更有魅力，一雙溫柔眼神電力十足，獲大批女性粉絲支持，曾有人送黃金、打項鍊要給他，甚至還有女歌迷要求他簽名在她的內衣上，說要長期「贊助」、「支持」他，且會每天派車接送他去歌唱班；對於粉絲瘋狂支持的舉動，已婚育有一女的陳志雄只能鞠躬婉謝說，感激，心領了。