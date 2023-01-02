不少人注重保健，在飲食挑選上有所取捨，但部分食材雖看似健康，但一不小心可能攝取過多澱粉。減重醫師蕭捷健分享5大踩雷食物，其中像是植物肉、假冬粉、假豆腐，無法從外觀辨認出成分，原本想靠飲食控制體重，但最後才發現體重沒有什麼變化。

蕭捷健在臉書發文指出，想要減重改變飲食習慣，要留意避開5大地雷食物，包括馬鈴薯粉製成的冬粉，馬鈴薯澱粉和香精調製的杏仁粉，沙拉油、糖和玉米澱粉混合的豆腐，碳水化合物跟脂肪組成的植物肉、以及最雷的豆輪。

1.植物肉（未來肉）

最近未來肉非常風行，未來肉就是由玉米澱粉等，加上植物油和大豆蛋白等做成的。我們不但早就在吃未來肉，也吃未來魚、未來生魚片、未來鹹酥Ｇ。未來肉的碳水和脂肪含量更高，熱量榮登第二高，並非是更健康的選擇。

2.豆輪

很多人以為豆輪是黃豆製品，事實上豆輪的成分是麵粉和沙拉油，經過蒸煮或油炸處理，高精緻澱粉，高發炎油脂，堪稱最雷食物，烤麩和麵腸也是同一類食物喔。

3.假冬粉

綠豆的升糖指數只有30出頭，是地瓜的一半，不但彈牙有嚼勁，又有飽足感，更重要的是不會讓血糖震盪，然而便當店和火鍋店提供的冬粉，大多是馬鈴薯澱粉做的，吃下肚就跟吃薯條一樣。馬鈴薯做的粉絲放進火鍋裡30秒就熟了，綠豆做的冬粉要7、8分鐘才會熟。

4.假杏仁粉

堅果有很多好的Omega-3油脂，適量吃能抗發炎，補充微量元素，問題是市面上大部分杏仁粉，雖然標榜無糖，但是都添加了不少馬鈴薯粉和香精。可從價格做區別，馬鈴薯香精杏仁粉一罐2、3百元，純杏仁粉一罐要6、7百元，越香越不純！

5.假豆腐們

很多豆腐製品，其實都不是大豆做的，蛋白質含量也不高，反而油脂和碳水不少。百頁豆腐含有不少沙拉油、砂糖、玉米澱粉和鹽，熱量是盒裝嫩豆腐的3倍；蛋豆腐成分是雞蛋、鹽、柴魚汁，完全不含黃豆；杏仁豆腐的原料也沒有黃豆，主要由杏仁、糖、鮮奶或奶粉製成。