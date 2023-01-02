白冰冰去年12月31日在花蓮跨年夜上，翻唱日本歌手宇多田光〈First Love〉，受到熱烈迴響，她今（2日）向本報開心透露表演片段，已在大陸、日本網路上流傳，「真的很謝謝大家的熱烈歡迎」，而面對酸民批評她的哭腔唱法，她則拿出大姐大的氣勢，「請他們有了人生歷練再來批評」。

面對網路上的兩極聲浪，白冰冰表示不在乎，「沒事，我們不是為了年輕人過年，年是大家的，為什麼一定要符合年輕人喜歡，藝術無國界，也不關年紀，這沒有一定的標準，而且誰規定我一定要用誰的唱法」。

白冰冰今透露表演內容是經過製作單位的討論，「他們希望我給大家驚喜，就提到我40年前的孔雀裝，但我想說這套服裝是懷舊，如果驚喜的話，應該要挑戰不同的歌路，我本來還想說要當唱跳歌手，但我選好服裝就不適合唱跳，最後才決定唱〈First Love〉」。她說練習時間大約一周，唱法則是沿用宇多田光媽媽，同時也是她在日本出道時的師姊藤圭子，「她媽媽也是很紅的歌手，宇多田光的臉、聲音和她媽媽有夠像」。

白冰冰分享連日的心情，提到有少數質疑她把初戀唱成失戀的網友，「每個人對感情的看法不同，有人淡薄、有人濃烈，其實很多女生面對愛情，都是傻的，在愛情路上跌倒了，也都是會哭、會難過的」，她說歌名雖然是初戀，但就從歌詞來看，內容是偏向失戀的，希望大家理解歌詞，經過一定的歷練後再出言批評。

她說她不理解，為什麼部分的年輕人會對她有這麼嚴苛的標準，「難道這些年輕人也會這麼酸的言語對待父母、長輩嗎？如果有的話，那真的不是一個好現象」，最後她更不忘向喜歡、支持她的粉絲表達感謝之情。

白冰冰跨年夜上以一襲孔雀開屏服裝緊抓全台觀眾目光，她頭戴珠寶飾品搭配優雅白綠孔雀晚禮服亮相，演唱〈甘甜女人心〉一半時，10人大舞群拉開她的裙擺機關，讓白冰冰瞬間變身一隻開屏中的華麗孔雀；她透露這套服裝是她保存40年的壓箱寶，總長近25公尺、重達10幾公斤，價值逼近台北市區一間小套房。