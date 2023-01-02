台南應用科大美術系講師、嘉義高中教務主任退休的王德合，用畫筆記錄百岳隨時間變化的不同美景，還用貼金箔描繪玉山的聖潔崇高感，以桃紅色表現山岳魔幻神祕感，這項「山林之美─王德合創作個展」正在新港藝術高中展至13日。

王德合是台灣師大美術系、東海大學美術研究所畢業，曾任嘉義市美術協會理事長、鐵道藝術發展協會理事長，2018年自嘉中退休，在教學期間仍持續創作，並熱心參與地方的藝術活動。

王德合老師用畫筆記錄山林之美，用色創新讓山林有魔幻感。（廖素慧攝）

王德合說，退休後他爬百岳，也用畫筆記錄百岳山林的四季不同景色，他在凌晨2、3點仰望滿天星斗，迎接晨曦，太陽初露臉的日光，都用畫筆加上創新的技法，表現山林隨著時間流動而改變的美色。

王德合對時間帶給世界的改變很有感悟，他說，他畫母親肖像，感受到生命流動的滄桑感，有次他爬5天山後，畫下自己滿臉汙垢的自畫像，感覺山林映照出自己，人與山非常親近。

王德合老師用畫筆記錄玉山圓柏的藝術美感。（廖素慧攝）

王德合此次展出的山林美景畫作，用色及技法都有突破性的創意，他說，他畫綠油油大樹層層疊疊成一座山林，雲霧間有水鹿，特別用桃紅色蓋掉雲霧，凸顯山的立體感及存在感，讓山的力量更渾厚，且有神祕感。

「山林之美─王德合創作個展」正在新港藝術高中展出。（廖素慧攝）

還有開畫展之前2周才完成的1幅《玉山》畫，王德合特別貼金箔，讓玉山有萬丈光芒的閃耀感，他說，爬過4次玉山，只有在北峰才能看到如畫中呈現的景觀，貼金箔是民俗藝術常用的工藝手法，他用貼金箔來彰顯玉山的神聖崇高，從各個角度來看畫會發現玉山有不同變幻。