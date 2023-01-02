楊姓和羅姓少年跨年夜相約到復興區，豈料途中和陳姓少年發生口角衝突，元旦獲悉陳男在八德吃火鍋，找來友人前往理論，雙方發生扭打，路人見狀急報警，八德警方出動快打部隊到場，所幸一行人都無大礙，警訊後仍依傷害、妨害秩序等罪嫌移送法辦。

17歲羅姓少年、16歲楊姓少年和15歲陳姓少年是學長、學弟關係，過去就互看不順眼，跨年夜狹路相逢，羅和楊因「瞄了一眼」陳姓少年，遭嗆「看X小」而引爆口角衝突。

元旦晚間，羅和楊從社群媒體上看到陳男在八德火鍋店打卡，夥同友人前往理論，雙方再度發生衝突，引爆「全武行」，目擊民眾趕忙報警，八德警方出動快打部隊3分鐘內到場，眾人一哄而散，僅剩撂人前往的楊姓少年傷重留在原地，所幸送醫治療並無大礙。

八德警分局循線將傳喚8人到案，其中陳姓少年的4名友人陳男、朱男、廖男和左男都已成年，楊姓、羅姓、徐姓少年則未成年，訊後依傷害罪、妨害秩序等罪嫌，移請桃園地方檢察署及少年法庭審理。