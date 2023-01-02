新北市新莊區公所迎新年慶元宵系列活動，首波主打的「彩繪燈籠·幸福兔U」活動2日熱鬧登場，吸引不少家長帶著孩童前來參加，一起在元旦連假的最後一日，體驗彩繪燈籠、迎春手作DIY的樂趣，大手牽小手一起趣味揮灑迎春燈籠。

新北市長侯友宜（前排中）與新北市議會議長蔣根煌（前排左二）一同出席新莊區迎新年慶元宵系列活動「彩繪燈籠·幸福兔U」。（黃世麒攝）

新北市新莊區公所迎新年慶元宵系列活動，首波主打的「彩繪燈籠·幸福兔U」活動2日熱鬧登場，小朋友們專注地在空白的燈籠上創作。（黃世麒攝）

新莊區公所已是第21年舉辦迎新年慶元宵系列活動，今年首度將活動會場移師中港大排願景館前廣場，緊鄰百貨公司，也可間接促進商圈消費。從去年12月19日開放線上報名，共釋出600個彩繪燈籠、600個財神爺杯套、醒獅小背包、錦鯉存錢筒DIY名額，在短短一周內就宣告額滿。今年更邀請徐秀娥、林文昌、吳聰文、劉秀梅、任淑齡、王品卉、陳弘年、周龍安等8名藝文界名家共同參與，為活動各繪製一盞直徑60公分大燈籠，以喜慶繽紛的顏色點綴活動現場的熱鬧氛圍。

新北市新莊區公所迎新年慶元宵系列活動，首波主打的「彩繪燈籠·幸福兔U」活動2日熱鬧登場，小朋友們專注地在空白的燈籠上創作。（黃世麒攝）

新北市新莊區公所迎新年慶元宵系列活動，首波主打的「彩繪燈籠·幸福兔U」活動2日熱鬧登場，孩童在家長的陪伴下，彩繪屬於自己的迎春燈籠。（黃世麒攝）

許多孩童在家長的陪伴下，開心地領取空白燈籠，依照自己所喜歡的圖案盡情創作揮灑，包括「2023」字樣、各式各樣可愛的兔子，都成為創作的素材，還有小朋友畫上皮卡丘，只因為「跟兔子一樣有長長的耳朵」，童言童語讓活動現場充滿許多笑聲。 元宵節點燈的起源有許多傳說，點燈儀式匯集了民間、道教與佛教等習俗。

新北市新莊區公所迎新年慶元宵系列活動，首波主打的「彩繪燈籠·幸福兔U」活動2日熱鬧登場，今年邀請徐秀娥、林文昌、吳聰文、劉秀梅、任淑齡、王品卉、陳弘年、周龍安等8名藝文界名家共同參與，為活動各繪製一盞直徑60公分大燈籠，以喜慶繽紛的顏色點綴活動現場的熱鬧氛圍。（黃世麒攝）

為什麼元宵節要掛燈籠？相傳漢明帝劉莊為了弘揚佛法，當他知道和尚在正月15日有點燈參拜佛祖的習慣，便下令正月15日晚上，宮廷與寺院都要「燃燈禮佛」。此後，元宵放燈的習俗就流傳到民間，每到正月15日，無論士族還是一般庶民都要掛燈籠。 另外，據傳古代的私塾放寒假是從春節前到元宵節，每個學生在開學日都攜帶一盞精美手工燈籠到私塾，請老師替他點燃，這個傳道儀式稱為「點燈」，象徵點亮智慧的心燈，帶來光明的前程，因此又稱為「開學燈」；學生提著燈籠返家，懸掛門口， 提醒自己，結束「小過年」，努力向學。演變至今，元宵節燈會則已成為觀光文化的重點活動，也是華人世界重要的文化資產。

新北市新莊區公所迎新年慶元宵系列活動，首波主打的「彩繪燈籠·幸福兔U」活動2日熱鬧登場，小朋友們專注地在空白的燈籠上創作。（黃世麒攝）

新北市新莊區公所迎新年慶元宵系列活動，首波主打的「彩繪燈籠·幸福兔U」活動2日熱鬧登場，小朋友創作完成屬於自己的兔年提燈後，俏皮地舉起提燈細細端詳一番。（黃世麒攝）

新北市新莊區公所迎新年慶元宵系列活動，首波主打的「彩繪燈籠·幸福兔U」活動2日熱鬧登場，邀請新莊在地的醒獅團、鼓陣為活動熱鬧開場。（黃世麒攝）

新北市新莊區公所迎新年慶元宵系列活動，首波主打的「彩繪燈籠·幸福兔U」活動2日熱鬧登場，除了彩繪燈籠外，現場也有財神爺杯套DIY活動。（黃世麒攝）