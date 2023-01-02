近期小甜甜（張可昀）和宋逸民主理的教會鬧出紛爭，小甜甜的宋姓閨密更爆料小甜甜老公宋先生在產後只顧打遊戲，完全不顧老婆，還靠小甜甜養，並透露陳維齡以年紀還小、只打一次等理由勸小甜甜不要和丈夫對簿公堂，前酒國名花凌葳威(謝伊琪)也出面爆料其實陳維齡看妯娌洪百榕不順眼，家庭關係讓外界驚訝。

宋逸民宋達民兄弟檔是雙胞胎，過去時常一起帶著老婆上節目、出席活動，四人相處表現和諧，洪百榕和陳維齡也曾組大嫂團，兩人以名字互稱，關係相當親近。根據《聯合新聞網》報導，前酒國名花凌葳威受訪爆料，稱自己和陳維齡情同閨密，陳維齡告訴她婚後遭宋逸民暴力相向，且爆料宋達民剛和洪百榕在一起時，「好像是維齡叫洪百榕，洪百榕裝沒聽到還是怎麼樣，維齡就覺得洪百榕很不尊重她這個大嫂」。

宋逸民、宋達民、陳維齡、洪百榕過去時常共同出席活動。（圖／中時資料照）

過去陳維齡和洪百榕曾一起上節目、接廣告，表現都相當和諧，陳維齡透露曾因一台吸塵器造成兩人心結，起因是陳維齡買了一台新的吸塵器送給洪百榕，隔了幾天再去宋達民家卻發現洪百榕還是用舊的吸塵器，讓陳維齡心想：「妳是看不起我送的東西嗎？為什麼不用？」後來陳維齡發現洪百榕把她送的吸塵器和雜物放在一起，讓她覺得洪百榕很不尊重，兩人也因此少了來往，隔一段時間宋達民才說陳維齡送的吸塵器是壞的，這才解開兩人之間的誤會。

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