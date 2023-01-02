女星徐凱希從節目《我愛黑澀會》發跡，當時的藝名叫鴨子，後來轉戰主持界，前年以節目《天才衝衝衝》入圍金鐘獎。2年前公開認愛圈外男友的她，今（2日）無預警認了「結束了一段感情」，引發熱議。

徐凱希2日凌晨在社群平台評價2022年為「成長」，這一年她成為《女人我最大》的助理主持，也接到首支代言，事業收穫很不錯，但也面臨離別的感傷，「痛失了15歲的愛犬，結束了一段感情，偶爾因為過於忙碌而失去了生活」，低調地承認與2年男友分開。

徐凱希坦言低潮時很難受，「中間歷經了幾段自我懷疑過程，在不斷的修復重建後，覺得自己好像又進階了。也明白了每件事的出現，總是要教會你些什麼。」最後，她期許2023年能更勇敢面對生命中偶然出現的挑戰。

根據《TVBS新聞網》報導，徐凱希經紀人透露分手原因為價值觀不同，已恢復單身超過半年。

徐凱希2020年11月公開認愛圈外男友，隔年大方秀出正臉閃照，男友的特徵為單眼皮、高挺鼻子和白皙皮膚，看起來有韓星的感覺，她當時也稱呼男友為「小丁海寅」。