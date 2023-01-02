朝野立委呼籲還稅於民，蔡總統1日卻表示這筆錢會優先協助高風險的國人與產業，行有餘力才研議全民共享可行方案，形同否決全民發現金方案。不過民進黨立委何欣純今（2）日在臉書再次呼籲發現金，讓基層民眾過好年。

何欣純在臉書指出，前幾天，她接到一通電話問政府有什麼補助可以申請嗎？夫妻兩人都在傳統製造業加工廠上班，月薪加起來大概7萬，上有老母，下有兩個就學中的孩子，有房貸。家中母親最近又生病了，又是一筆醫藥費支出，要去兼差又不容易，又要過年了！

何欣純直言，這樣的家庭，沒有辦法申請政府補助，條件不符合。但他們手頭真的不寬裕，焦慮著家庭開支；焦慮著如何過年。經濟不景氣，通膨壓力大，台灣這樣的家庭真的很多很多！且經濟條件更差一點的，一樣不符合政府救助條件的家庭，更焦慮，他們都不是政府救助網內的弱勢家庭，但他們都需要政府的給力支持啊！

何欣純強調，小英總統講的都對，但一般基層民眾更期待的是～政府發現金，讓他們好過年，過好年！這也是￼體恤民情，體現「經濟成果全民共享」的￼最直接方式，不是嗎？！