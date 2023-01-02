總統蔡英文元旦賀詞才說今年兩岸要加強溝通，但就在跨年期間的12/31到1/1，有共機24架次及共艦4艘次在台海周邊活動，按照國防部以往公布的圖示，從未有共機如此深入海峽中線東側。臉書粉專「漂亮諧音」指出，疑似已迫近到桃竹外海24浬鄰接區空域，相當於中山高台北交流道至桃園楊梅交流道的距離之空域。他直批共機已經飛到我空軍禁航區，結果國防部只是冷眼看他們飛過去？大酸抗中保台是否變成一句笑話。

漂亮諧音表示，蔡總統元旦賀詞說今年兩岸要加強溝通，可是在2023年的第一天，國防部公佈，從2022/12/31到2023/1/1，有共機24架次及共艦4艘次，持續在我們台海周邊活動。其中有15架次飛過海峽中線，包括有殲-10戰機、殲-16戰機兩批在北部桃園、新竹外海空域穿越海峽中線。

「按照國防部以往公布的圖示，從未有共機如此深入海峽中線東側。」漂亮諧音強調，說白話就是之前從沒有共機飛得這麼靠近我們台灣啦！而2023年第一天，解放軍就做到飛得更靠近台灣了啊！這次共機飛得有多靠近台灣呢？疑似已迫近到桃竹外海24浬鄰接區空域，24浬約等於44.45公里，相當於中山高台北交流道至桃園楊梅交流道的距離之空域。

漂亮諧音指出，國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，共機疑已穿越我空軍在北部空域所劃設R9、R11其中一個禁航區。「挖勒！共機已經飛到我們空軍的禁航區，結果國防部只是冷眼看他們飛過去？」研究員揭仲說，我國在海峽東側劃設有四個訓練用禁航區，是海峽中線默契的重要支撐，若共機開始常態性在中線東側實施訓練，未來共機穿越我禁航區成為常態的話，將嚴重考驗國軍該如何面對。

「仔細想想，蔡政府現在公布的恢復一年義務役兵役，根本是遠水救不了近火。」漂亮諧音提到，因為共機現在已經常常在我們台灣周邊飛來飛去，不但越飛越多架次，還越飛越靠近台灣本島，現在連我們空軍的訓練用禁航區他們都大搖大擺飛過來了。

漂亮諧音直言，這樣下去，是不是未來這一年，共機會更變本加厲，甚至發展成相當靠近台灣島海岸沿線，環繞著台灣飛行呢？然後我們蔡政府繼續假裝沒看見嗎？未來抗中保台是否也會變成一句笑話？