新北1名神棍男子到台北市1處酒店消費時，見酒店妹便自稱是「乩童」，還表示對方背有有「嬰靈」，願意幫忙起乩處理，2人便到旅館以雙修名義，要幫忙「超渡嬰靈」，還表示這樣才會獲得嬰靈原諒；事後酒店妹男友得知消息後，認為被騙，吳男也遭檢方起訴，法官依強制性交罪，處有期徒刑3年6月。可上訴。

依據判決書記載，新北一名吳姓男子於去年1月底凌晨，前往台北市1處酒店消費，他見酒店妹自稱是「乩童」，且願意幫酒店妹處理「背後嬰靈」，也讓酒店妹憶起墮胎一事，則願意和他外出細談後續，早上7時許，2人先到KTV唱歌，他再次提起「超渡嬰靈」，需要去旅館透過雙修方式處理，3個小時後，2人再去新北市三重區1處旅館，他以作法名義，和酒店妹發生性行為，並表示「這樣嬰靈才會原諒」，讓酒店妹深信不疑並心生畏懼；後來酒店妹將此事轉述給男友知道，其男友察覺有異，便報警處理。

新北地院審理，吳男否認有強制性交犯行，並辯稱，在2人發生性行為之前，從來沒提到「超渡嬰靈」的事情，2人會去旅館，是因為酒店幹部問他「要不要帶出場發生關係」，後來對方表示不想被公司抽，於是2人便私底下交易，也轉帳5000元給對方，2人還先去唱歌2小時，之後才去旅館，途中坐的計程車還被敲窗，他也詢問對方「這樣還要去旅館嗎？」，但對方則表示還是要去；吳男律師也表示，從未以「乩身」、「嬰靈纏身」恫嚇要藉由性交才能獲得嬰靈原諒，雙方是以5000元作為性交易報酬。

酒店妹表示，因為自己很迷信，也確實有拿過小孩，吳男又向她表示會「神明附體起駕」，且也暗示要去開房間，因此她下班後，2人先去了KTV再到旅館，她見對方在旅館地上起駕「一直嘔吐」，像是神明要上身，後來要她躺床上，且對方「一直和空氣講話」，基於相信對方，才發生性行為，事發之後，和男友提了這件事，男友認為她被騙了，男友氣不過找吳男出來理論，且在汽車旅館揍了對方一頓，警察來了後才多了這件妨害性自主案件，本來並沒有要告對方，且雙方已經簽和解書，但是害怕吳男又再用這種方式去欺騙其他人。

法官認為酒店妹證述前後大致相同，根據2人事後的對話紀錄，吳男意圖故技重施誘拐酒店妹發生性行為，認定吳男利用對方曾墮胎的過往經驗，再加上對鬼神之說敬畏的心裡畏懼狀態，謊稱發生性關係才可以超渡嬰靈，而性侵得逞，手段實屬卑劣，犯後仍飾詞狡辯未見悔改，依強制性交罪，處有期徒刑3年6月，可上訴。