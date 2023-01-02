許多情侶關係發展到一定程度就會發生性關係。一位女網友表示，自己和許多男生聊天時熱絡、IG互動熱烈、見過幾次面，沒想到每次發生關係後，對方就變得冷淡，讓她感到相當難過。不過許多網友發現，她的對象都是在交友軟體找到的，直呼「都知道自己是想找男友，怎麼會一直跟想找炮友的人來往？」

原PO在Dcard發文表示，「男人都是這樣吧呵呵」，說明每次熱絡聊天、IG熱烈互動，見過幾次面，不過推進到發生關係後，男生就開始變得冷淡，好一點的是想聊天時已讀她，爛一點的直接消失取消IG追蹤，讓陷入焦慮、痛苦的原PO感嘆，「暫時不想打開交友軟體了」。

對此，許多網友紛紛回應，「『都』？講真的，都知道自己是想找男友，怎麼會一直跟想找炮友的人來往？」、「自己愛找這種的怪誰？」、「見面幾次就發生關係，不就是因為你太隨便嗎？」

原PO則說明，她這次的對象其實已經聊了半年多，所以才會真的感到受傷。有內行人則建議，「不管是網路交友還是現實認識，你要知道一個人是如何，就要真的瞭解一個人的生活、交友圈，不是單憑兩人的互動判斷狀況。你可以觀察對方會不會介紹他的異性朋友給你認識，然後你可以和他的異性朋友互加好友，這是一個方式，提供參考，祝你遇到適合的人」。