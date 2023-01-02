日本海上自衛隊(JMSDF)出雲級直升機驅逐艦(Izumo-class helicopter destroyer)的2號艦「加賀號」(JS Kaga)的改裝工作接近完成，也將具備起降F-35B的能力，換言之，是日本的第2艘具有戰鬥機搭載能力的輕型航空母艦。

海軍學會新聞(USNI)報導，加賀號的改裝工作是在廣島縣吳港碼頭進行，出雲號的改裝也是在此處。

2018年，日本政府決定對出雲級進行改裝，使其能夠搭載 F-35B 戰鬥機。這樣做的主要目的是加強海域防空能力，特別是在亞洲緣海與太平洋地區，並且可以配合美國在印亞太地區的防衛工作。

在出雲號上降落的F-35B。(圖/USNI)

出雲級的改裝，主要是強化飛行甲板的耐熱程度，以承受F-35B的高熱向下噴氣，並且去除掉擋在起飛路線上的方陣快砲，以及艦艏截面的形狀，由目前的梯形改為正方形。

1號艦出雲號於2021 年完成第一階段，也就起降甲板的耐熱部分，同年，美國海軍陸戰隊的 F-35B對出雲號進行著陸和起飛測試，已獲得成功。修改船首形狀屬於第二階段的修改，計劃於 2025年3月開始，將於2027 年初完成。

加賀號的改裝工程屬於第一階段，完成之後也會經歷F-35B的起降測試，隨後的第二階段改裝工程，將在 2026或2027 財年進行。

日本總共購買了42架的F-35B，出雲級大約部署6架，以輪調的方式與陸上基地配合，預計在2025就會看到第1支F-35B的中隊正式出現在出雲號上。