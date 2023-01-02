小黑蚊早年只在山區現蹤，近年卻愈來愈活躍，也讓各大風景區頭疼不已，飽受小黑蚊肆虐的山上水道博物館與台南社區大學環境小組討論後，決定在羅漢松林區設置可供蝙蝠棲息的小木屋，請出蝙蝠吃小黑蚊，期能透過生物防治，改善讓人苦惱且棘手的小黑蚊問題。

館方工作人員不堪小黑蚊叮咬，去年曾於臉書粉專貼文詢問想要把小黑蚊從地表刪除，並詢問網友最想刪除地球上什麼東西，引起熱議；館方指出，小黑蚊幾乎是所有戶外園區都有的困擾，基於生態考量，園區並未使用任何除蟲藥劑，但如何防治小黑蚊一直是館方思考的課題。

館方指出，水道博物館擁有廣闊戶外園區及多元樹種，連帶培育出豐富生態，以淨水池為大本營的蝙蝠常飛到園區附近覓食，每到傍晚可見蝙蝠蹤跡，甚至還曾發現蝙蝠垂掛在館內建築牆壁。

山上水道博物館與台南社大環境小組設置一座結合多肉裝置藝術的蝙蝠屋，期能透過生態防治改善小黑蚊惱人的現況。(山上水道博物館提供／曹婷婷台南傳真)

館方近日與台南社大生態小組合作，在B館前羅漢松群中，設置一座結合多肉裝置藝術的蝙蝠屋，希望能有效發揮防治效益。除了裝置好的蝙蝠屋外，同時也利用廢棄輪胎種植多肉植物，盼營造成為可讓遊客就近觀察生態的新景點。

由業者吳素美捐贈廢棄輪胎種植的多肉盆栽，近來成為新亮點，吳素美說，家族從事輪胎製造，時常需要回收舊輪胎，鑒於廢棄輪胎凹槽常淪為蚊蟲孳生源，她發想把多肉種在輪胎內，意外讓盆栽成為另類吸睛的裝置藝術。