小黑蚊早年只在山區現蹤，近年卻愈來愈活躍，也讓各大風景區頭疼不已，飽受小黑蚊肆虐的山上水道博物館與台南社區大學環境小組討論後，決定在羅漢松林區設置可供蝙蝠棲息的小木屋，請出蝙蝠吃小黑蚊，期能透過生物防治，改善讓人苦惱且棘手的小黑蚊問題。
館方工作人員不堪小黑蚊叮咬，去年曾於臉書粉專貼文詢問想要把小黑蚊從地表刪除，並詢問網友最想刪除地球上什麼東西，引起熱議；館方指出，小黑蚊幾乎是所有戶外園區都有的困擾，基於生態考量，園區並未使用任何除蟲藥劑，但如何防治小黑蚊一直是館方思考的課題。
館方指出，水道博物館擁有廣闊戶外園區及多元樹種，連帶培育出豐富生態，以淨水池為大本營的蝙蝠常飛到園區附近覓食，每到傍晚可見蝙蝠蹤跡，甚至還曾發現蝙蝠垂掛在館內建築牆壁。
館方近日與台南社大生態小組合作，在B館前羅漢松群中，設置一座結合多肉裝置藝術的蝙蝠屋，希望能有效發揮防治效益。除了裝置好的蝙蝠屋外，同時也利用廢棄輪胎種植多肉植物，盼營造成為可讓遊客就近觀察生態的新景點。
由業者吳素美捐贈廢棄輪胎種植的多肉盆栽，近來成為新亮點，吳素美說，家族從事輪胎製造，時常需要回收舊輪胎，鑒於廢棄輪胎凹槽常淪為蚊蟲孳生源，她發想把多肉種在輪胎內，意外讓盆栽成為另類吸睛的裝置藝術。
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