高雄一名90歲劉姓阿嬤子女皆過世，僅留下49歲患有身心障礙的外孫女，兩人相依為命，僅靠政府補助過日，再加上每月1萬2000元房租，使得劉嬤一家處境雪上加霜。新興分局員警在家戶查訪期間，透過在地里長得知，便於去年底前往劉阿嬤家中贈送白米、厚棉被等物資，盼能讓劉阿嬤安心過好年。

新興分局自強路派出所員警平時家戶訪查期間，偶然聽聞在地里長講起里內有位90歲高齡的劉阿嬤，因她子女皆去世，獨留患有身心障礙的外孫女，兩人相依為命，收入來源僅靠政府每個月津貼補助，且住處為向人租賃，每月補助大部分都拿來繳房租，生活相當困頓。

員警贈物資給劉阿嬤一家。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

員警得知後，實地訪查發現劉阿嬤真如里長所述，於是員警回派出所後，向所長講述劉阿嬤一家的困境，所長聽聞後，與轄區善心人士及里長等人，去年12月下旬共同到劉嬤家中發放白米及厚棉被，希望能帶給劉嬤一點溫暖。

新興分局表示，透過員警平日查訪勤區時，了解轄區內貧困家庭、獨居老人等較為弱勢族群。後續也特地為劉阿嬤申請張榮發基金會補助，希望能透過額外補助，改善劉阿嬤一家的生活。