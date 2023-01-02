總統蔡英文元旦賀詞才說今年兩岸要加強溝通，但就在跨年期間的12/31到1/1，有共機24架次及共艦4艘次在台海周邊活動，按照國防部以往公布的圖示，從未有共機如此深入海峽中線東側。名嘴朱凱翔挖出之前蔡英文曾發對國人的信心喊話圖卡，強調「國軍有充分萬全的準備」、「我已下令軍方：對蓄意越過中線的挑釁，必須第一時間強勢驅離」，對照如今蔡政府與國防部似未做到「第一時間強勢驅離」，顯得格外諷刺。

媒體人朱凱翔今(2日)在他的臉書粉專「不演了新聞台」發文指出，國防部昨(1日)公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，包括有殲10戰機、殲16戰機兩批在北部桃園、新竹外海空域穿越海峽中線，以國防部以往公布圖示規格比例顯示，從未有共機如此深入海峽中線東側，疑迫近至桃竹外海24浬鄰接區空域。另有一批殲11戰機在淡水河口外海空域穿越中線。我北部地面飛彈部隊昨天分別實施反制措施。

「說個笑話，民進黨抗中保台。」朱凱翔挖出裴洛西訪台後共軍圍台演習，蔡英文曾PO出國防議題圖卡強調：「國軍有充分萬全的準備，鞏固2300萬人民選擇自由民主的生存權利」、「我已下令軍方：對蓄意越過中線的挑釁，必須第一時間強勢驅離」。