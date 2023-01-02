台南市警局三線一星秘書室主任莊武能遭考績會處以兩大過免職。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市警察局祕書室主任莊武能捲入哄嚇取財案，2日遭兩大過免職，一路拔擢他的方仰寧還遭拔官準備下台。他一度以「沒臉活下去」向友人透露輕生念頭，朋友要他穩住情緒。他強調受冤枉，盼新竹縣警方公布現場密錄器或行車紀錄器還他清白。

莊武能自述遭免職後情緒激動落淚，向好友訴苦時傳了一大段文字，感嘆文因無罪案件卻影響長官調非主管職務，「我沒臉活下去了，我將結束這段煎熬」，好友安慰他要穩住情緒。他事後情緒穩定，改稱要找律師捍衛清白。

莊武能強調對金錢觀念淡薄，在當分局長時，每天工作16小時，不曾領過破案獎金，全都發給部屬，怎還會去恐嚇取財？但因現在偵查不公開，無法對外說明案情。

「一群人突然拿槍罵幹又敲你的車子，你會怎麼想？」莊武能對妨害公務罪喊冤，他說明當下遭一群便衣刑警包圍時，未聽見對方表明身分，以為是一群黑衣人要押走身邊的高小姐，當然會想脫困，「衝撞警察絕對與事實不合」。

莊武能自認工作努力認真，考績會報告卻說自己工作表現尚可，感覺被汙名化吞不下去，感嘆沒料到這件事對警界與自己的人生產生很大影響。

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