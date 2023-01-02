長榮航勤員工元旦集體大請假造成行李塞爆轉盤。(工會提供)

空服挺地勤！桃園空服員職業工會表示，此次長榮航勤集體請假事件，資方以輕視態度回應，包括相互支援人力、高薪聘僱臨時工、董事長下場搬行李等都是作秀，猶如對基層表達「不爽不要做」，只會讓地勤人員更憤怒，呼籲業者審慎處理，切勿重蹈2016年和2019年罷工覆轍。

工會傍晚發新聞稿指出，長榮航勤員工12月31日起自發性「集體休假不加班」，影響諸多航班延誤，讓社會大眾和媒體開始關注航勤人員勞動狀況。工會表示，員工不滿年終獎金發放太少，只是冰山一角；經年累月的高強度勞動、不合理的薪資水平、休假被限制等問題都亟需改善。

工會表示，長榮航空和長榮航勤公司截至目前為止，仍對外表示「年終和調薪沒有少」、「沒辦法保證加薪」，和航勤人員期望甚遠，極可能春節期間再發生集體請假爭議。

工會指出，空服員的工作或許會因班機延誤遭受影響，然而對於勞工爭取改善勞動條件的集體行動，希望會員能展現「勞勞相挺」的精神，體恤一線地勤同仁並給予支持鼓勵。工會也呼籲長榮誠心面對地勤同仁訴求，妥善處理勞資關係，切勿繼續輕視態度回應，無論是要相互支援人力、或以高薪聘僱臨時外包人員、甚至由董事長下場搬行李等作秀行為，都彷彿繼續對一線人員表達「不爽不要做」，這些作為終將導致全體地勤人員更憤怒，呼籲業者審慎處理，千萬不要重蹈2016年和2019年罷工的覆轍。