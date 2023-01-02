高雄2022年史無前例舉辦雙跨年，夢時代、高雄流行音樂中心接連舉辦跨年晚會，精彩表演加上超強卡司陣容，吸引許多民眾搭乘輕軌前來觀看。輕軌也在雙跨年的助攻下，元旦當日運量首次突破4萬人次，高達4萬6970人次，創下新的運量紀錄。

高雄市跨年夜當日於夢時代舉辦「亞灣未來市演唱會」除了精彩的表演外，還有高市府精心設計的180秒亞灣跨年花火，吸引31萬人到場觀看。而元旦當天，高雄流行音樂中心也舉辦全台元旦唯一跨年晚會「高流幸福式」，接續跨年熱潮。

因有不少到場看表演的民眾搭乘捷運、輕軌前來，據高捷公司統計，輕軌元旦當日的總運量高達4萬6970人次，並且運量自2020年起，每年均正成長，2020年為1萬6035人次、2021年為2萬4416人次、2022年為3萬8992人次，此外，也是元旦當日首次突破4萬人次，創下輕軌運量新紀錄。

高捷公司表示，除了雙跨年晚會的助攻下，輕軌C20至C24路線完工延長也是一大主因，因當日白天還有不少民眾也都會專門搭乘輕軌到美術館站，體驗置身在吉卜力夢幻場景「龍貓隧道」中，或在周邊拍照打卡。

高捷公司表示，去年全年度日均運量大約是11.3萬人次，雖較疫情前17.9萬仍有差距，研判因疫情當下，民眾普遍習慣開車出門，但隨著疫情逐漸趨緩下以及邊境解封，國外旅客能逐步回溫，勢必能回流到原本運量水準。