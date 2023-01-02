女星林舒語從節目《大學生了沒》出道，甜美清秀的外型受到不少觀眾喜愛，在《惡作劇2吻》、《終極三國》等等不少影視劇中演出，2015年她嫁給圈外人，婚後兩人育有兩子，婚姻生活幸福；不料近日林舒語透露懷孕卻胎停，只能做手術引產，讓她不禁情緒崩潰。

林舒語今（2）日在facebook透露：「這段期間的情緒，大概就像雲霄飛車一樣，從自己發現的喜悅，接著偷偷請朋友帶我去見寶寶第一面，還拍下祂噗通噗通跳動的模樣，連身旁朋友一個個知道當下的興奮影片都被我記錄下來」，對即將到來的新生命，她充滿期待，與老公一起去產檢時卻發現胎兒沒有繼續長大，心臟也停止跳動，林舒語難過表示：「這是第二次了。當下我離開診間就再也忍不住崩潰了，為什麼是我，為什麼又離開了」。

得知結果後，她仍然正常生活，照著原先的安排上課、出遊、跨年，但情緒受到很大影響，「就是哭完笑、笑完哭」，直到今天早上正式送走未出世的孩子，林舒語感慨：「心情反而平靜了一些，如果祂真的選定我了。祂就會再回來的」，她安慰身邊人：「讓提前知道的朋友們擔心了，還有現在才知道的你們別擔心。我沒事的」，經紀人向《中時新聞網》透露「舒語今天早上做完手術就返家休息了，謝謝關心」。

貼文曝光後，藝人鍾欣怡留言：「好好養身體，寶貝會再回來的」男星楊昇達鼓勵：「妳是最棒的媽咪，一切都會有最好的安排的」，許多粉絲送上建議與安慰：「能理解，我也發生過一次。不過如果兩次發生，可以檢查一下免疫風濕科。把自己照顧好，寶寶會回來的！」、「等你們都準備好了，緣分會回來的」。