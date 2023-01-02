前羅馬天主教教宗本篤十六世（Benedict XVI）的葬禮定於5日舉行，今天起停靈於聖伯多祿大教堂供公眾瞻仰3天，不少天主教徒為了瞻仰前教宗的遺容，黎明前就開始排隊。

本篤十六世去年12月31日在梵蒂岡教會之母修道院（Mater Ecclesiae Monastery）逝世，享耆壽95歲。他的靈柩已從修道院移靈至聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica），不少天主教徒黎明前就已開始於大教堂前的廣場排隊。

法新社報導，公眾自當地時間今天上午9時（格林威治標準時間8時）起，將能在聖伯多祿大教堂向他致意，他的遺體明後兩天也將繼續供公眾瞻仰。

義大利修女安娜-瑪麗亞（Anna-Maria）一大早就來排隊，她說：「我早上6時就來，因為他替教會所做的一切，前來向他致敬。」

梵蒂岡昨天發布了最新照片，照片中本篤十六世身著紅色教宗喪服，頭戴金邊法冠，安放在修道院禮拜堂的靈臺上。

教宗方濟各（Pope Francis）5日將在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）主持喪禮，之後本篤十六世將長眠於聖伯多祿大教堂下方的教宗之墓。