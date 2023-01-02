鴻海集團（2317）旗下鴻騰精密科技（簡稱FIT，港股交易代碼：6088）開春就啟動EV新引擎，趕在2日宣布併購德國車用元件設計製造廠PRETTL SWH集團，以期水平擴充FIT EV關鍵零組件實力。

FIT看準PRETTL SWH集團產品組合專注利基型市場，與過去FIT在資通訊市場鎖定高毛利、高精密製造的競爭策略不謀而合。不同於車用元件製造廠傳統按圖施工，PRETTL SWH集團憑藉著紮實的車用元件設計能力，長期與車用客戶群緊密合作而擁有相當穩定的訂單。

PRETTL SWH集團憑藉十多年汽車經驗，以其領導地位協助客戶開發、製造高階車用傳感線束及連接器與車用電源解決方案。客戶遍及傳統車廠與新創電動車廠，也長期深耕全球大型車用一、二階供應商。PRETTL SWH集團歷史財報表現相當穩健、營運表現也逐年成長。短期可為FIT帶來約顯著年營收貢獻，未來可望以更佳的產品組合提升FIT整體毛利率表現。

旗下三大事業體感測器部門（Sense）、車用電源管理部門（Electrify）、連接器數據傳輸系統部門（Connect），也與鴻騰現有EV產品互補，分別對應鴻騰現有EV策略發展方向「電源管理（Power Connection）、車聯網（Data Connection）以及人機介面（Human to machine）」，將會為客戶帶來更全面的解決方案，同時也將水平擴展FIT在EV關鍵零組件的全球製造、銷售及技術布局。

近年鴻騰致力於改善產品組合以提高毛利率水平，提出「3+3」策略發展電動車、聲學及5GAIoT領域，並承諾2023年3+3新產品組合將突破3成，相信在本案帶動下，為FIT3+3發展再添一顆重要成長引擎。