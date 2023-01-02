面對民進黨兩岸論述有意從「抗中保台」轉為「和平保台」，國民黨主席朱立倫強調，國民黨長久以來的主張正是和平及護台灣，非常歡迎民進黨跟進，但他最想請教「務實的台獨工作者」究竟要如何保台？

朱立倫、台中市長盧秀燕今與台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇一同出席新春親子嘉年華，他會前受訪表示，和平護台灣是國民黨長久以來的主張，自己也曾多次對外發表相關言論，非常歡迎民進黨跟進。

朱立倫指出，他最想請教「務實的台獨工作者」究竟要如何保台？其次，每天吶喊抗中保台的朋友，也應該好好回答。民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農則要搞清楚「反共保台」主張，是否與蔡英文總統、副總統賴清德一致。

此外，針對中共中央台辦、中國國務院台辦主任宋濤表示，中國今年將與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。他回應，國民黨與對岸管道相當暢通，黨內現階段將全力解決台胞、台商及台生能否回台過年的問題，希望對岸支持，也拜託民進黨讓台灣人返鄉過年。

至於中廣董事長趙少康日前批評「同舟計畫」讓許多黑金返回國民黨，朱立倫直言，請直接點名誰是黑金，不需要影射7萬名藉此計畫回黨的黨員。尤其國民黨排黑條款比民進黨嚴格許多，不符合條件的人絕不會提名。