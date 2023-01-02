新北中信特攻籃球隊2日來到客場對戰台灣啤酒英熊。中信特攻面對2023年首戰，最後以112比75大比分拿下勝利，搶到6連勝，成功刷新聯盟例行賽的連勝紀錄。今天中信特攻團隊除了有阿巴西、謝亞軒、康格與克力斯4位球員得分達到20分以上之外，防守端也有效限制台啤英熊得分箭頭，是特攻團隊能夠以大比分拿下勝利的主因。

中信特攻「黑豹」阿巴西上半場就火力全開，用100%三分球命中率，半場結束繳出20分的優異表現為全場最佳，而台啤英熊則以大勝拿下14分幫助球隊緊咬比數，半場結束中信特攻以55比42領先台啤英熊。

下半場中信特攻在謝亞軒三分球4投3中，全場砍進6顆三分球的帶領下，特攻團隊單節打出33比22的攻勢，成功奠定勝基，加上特攻有4名球員一舉拿下超過20分的好表現，完全澆熄了台啤英熊在決勝節的反撲氣燄，終場新北中信特攻就以112比75拿下勝利，成功刷新T1聯盟例行賽連勝紀錄。

「今天團隊打得非常順手，防守狀態也調整到位，有效的限制對手的得分箭頭，是我們拿下勝利的主因。」總教練李逸驊也於賽後肯定球員以防守出發的精彩表現。李逸驊說：「我們有4位球員今天得分來到20分以上，火力非常兇猛。防守端對於昨天英熊遭遇獵鷹的賽事，表現優異的蔣淯安、李啟瑋兩人，我們防守壓迫性做得非常好，才有今天輕鬆拿下勝利。」

今天上半場就繳出20分，全場4顆三分球的中信特攻「黑豹」阿巴西，賽後也肯定隊友的火燙表現，阿巴西表示，「近期秉聖與嘉豪成功頂替了韋翰因傷未出賽的空缺，隊友們都有把握製造空擋的出手機會，這場比賽我們攻勢有裡有外，攻防順手自然就收下勝利。」

回顧上一戰中信特攻面對台啤英熊客場賽事，在天母體育館投進個人新高7顆三分球的「優質射手」謝亞軒，今天也投進6顆三分球，繳出22分的優異表現。謝亞軒表示，「自己並非來到天母就比較特別投的進，而是今天團隊打出教練團要的作戰方針，很感謝隊友不斷創造投射機會給我。」中信特攻下一場比賽將在8日客場面對高雄全家海神。