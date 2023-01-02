女星朱芯儀去年3月宣布罹患乳癌2到3期，經過化療、乳房切除和重建手術，成功戰勝病魔，只需定期追蹤。不過，她的姑姑去年9月乳癌病逝，臨終前交代朱芯儀：「要好好活下去」，讓她非常不捨，但轉念「帶著姑姑的愛繼續活下去」。今（2日）朱芯儀發文透露2022年過得好辛苦，未來將不拚存活率，想開心過每一天。

朱芯儀2日在社群平台回顧2022年，透露花了很多時間對抗癌症，是個好辛苦的一年，目前還正在修護身體。朱芯儀把乳癌比喻成大考，現在完成階段性的任務，至於2023年的新挑戰，朱芯儀直言：「我決定不拚5年或10年存活率，就是讓自己開心的活每一天。」

朱芯儀接著許下心願：「我要跟老公去解鎖很多以前沒有去過的地方，還要嘗試自己更多可能性。」最後，她祝福所有給予鼓勵和安慰的人，祝福大家平安喜樂。

眾多公眾人物留言鼓舞，像是女星藍心湄：「妳真的很棒，全家人也不簡單，給這一家人讚」，嚴立婷：「妳值得所有的幸福」，柯以柔：「你真的超勇敢，你的2023一定會更好」，主播鄭凱云：「拚開心的活每一天，你好棒。也謝謝你提醒大家，活在當下，享受當下，珍惜當下．．．」同為癌友的唐玲也認同，留言：「快樂健康每一天。」