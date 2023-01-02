本報獨家揭露行政院兒權小組建議國防教育納入高中以下教材，包括幼兒園都得學辨別砲彈聲，還得定期辦理戰備演練，引起家長高度不滿與擔憂。而爬梳該份會議記錄，發現提案委員陳名謙、江瑜庭都只是學生，更引發專業不足的疑慮。

行政院兒權小組去年10月31日召開臨時會議，會中有委員提案：「針對我國面臨敵方來犯威脅，急需攸關兒少安全之預備及防範措施」，也提出諸多建議，包含為各年齡層編訂適當教材，如為幼齡者標示注音或使內容更簡明，以及在校園納入砲彈聲辨別等課程，以大型演練能來協助學童學習避難能力。

而記者之後繼續追查，發現在〈行政院兒童及少年福利與權益推動小組第 4 屆委員名冊〉當中敘明，這兩位提案委員都是學生，其中陳名謙在冊中的身分是雲林正心高級中學學生，現在已經就讀大學一年級，江瑜庭則是台東育仁高級中學學生。

國民黨立委陳以信表示，行政院兒權小組召集人為政務委員林萬億，而召開這場會議，提案人應為具有相關背景的專家學者，得在經各方評估之後，確定能保障兒少權益的前提下來討論，「不是放任非專業意見、不成熟的意見、不了解兒童心智狀態，來做這樣的規畫」。

對於讓學生擔任國防教育提案人，陳以信認為，這只是凸顯民進黨政府不只對兒少權益沒有充分的認知，更缺乏專業，「才會如此本末倒置，不符合實際狀況」。

一名政治學者說，民進黨對於吸收青年工作方面，作為始終非常積極，「這兩位不知名的高中生，既然能在行政院會議表現，還被媒體報導出名，這就是被栽培」，因此未來很有可能依循往路，被延攬加入民進黨，成為新生代的青年領袖或幕僚。