綽號「黑人」的桃園角頭老大郭信一今(2)日下午5時許出門倒垃圾時，遭一名冷血殺手在近距離連開5槍當場失去生命跡象臥血泊不起，槍手作案後疑似有人接應逃逸，並將作案車輛棄置在新北樹林後焚車滅跡。警方初步鑑識，郭男中槍位置集中在身體，包括肩膀、左右鎖骨分別中1槍、右手掌1槍、左腹1槍，全都集中在胸部位置，明顯是要置他於死，手法殘酷，

郭信一在桃園頗具名聲，曾涉及觀音殺警案，負責提供槍枝，因此有「黑道軍火庫」之稱，也涉足賭博、高利貸、砂石等，2015年曾被捕入獄，出獄後退居幕後，2019年6月桃園發生歹徒侵入車行劫持9名人質案，郭男應警方要求出面勸降2位小弟，成功化解危機。

據了解，郭男就住在桃園區泰昌十街附近，今傍晚出門倒垃圾時，遭埋伏一旁槍手連開數槍倒地，初步掌握應該超過5槍，槍手僅1人，行凶後徒步離去，並將犯案車輛開到新北樹林一帶的果園放火滅證，警方已調閱監視器釐清事發經過。

附近民眾聽聞槍響嚇得報案，警方趕到後，發現郭信一已倒臥血泊中，立即將他送醫急救，但經搶救後仍不治身亡。究竟槍手犯案動機是因尋仇還是金錢糾紛，或是黑幫角力，警方正在深入釐清中。