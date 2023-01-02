美國有線電視新聞網（CNN）1日播報亞州跨年活動時疑似犯下致命錯誤，分別誤植台北101及曼谷煙火秀畫面的字幕，1秒惹怒台泰兩國人。不過今天駐台資深記者雷普利（Will Ripley）堅定發聲，稱:「這是一次技術性問題，我敢向你保證，我們絕對不會搞錯兩者。」

雷普利今(2)在推特發文表示:「我理解混淆台灣(Taiwan)和泰國(Thailand)對特定人來說非常敏感，但我和魯可蒂（Kristie Lu Stout）可以向你們保證，我們絕對沒有搞錯…」

「詳情請看影片完整版，我們遇到技術性問題，現場轉播就是這麼難應付，無可避免會遇上此類狀況，重申沒有搞混，只是想分享我們熱衷於台泰兩地的食物和文化。」

誤植兩國名稱對全球指標性媒體CNN來說無疑會被放大檢視，當天(1)約莫台灣時間凌晨1時，畫面正在重播享譽國際的地標台北101的煙火秀，卻被眼尖的觀眾發現底下字幕大大寫著「泰國首都迎接2023」；隨後又在回放曼谷煙火秀時，右上角寫的卻是「曼谷，台灣」（Bangkok, Taiwan），連環錯令人傻眼。

從上傳的完整版影片可以看到，當時正接近泰國時間午夜12時，CNN派駐香港的主播魯可蒂與人在台北的雷普利提到，「很開心看到你，但我們在討論曼谷」，過程中兩位頻頻用笑聲化解尷尬，雷普利也不忘關心泰國的大家，並稱這裡絕對是全世界最愛的旅遊勝地之一。