由於仍受東北季風影響，明（3）日迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫降雨，各地早晚較涼。氣象局指出，周四（5日）開始東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，不過周六（7日）起又有乾冷空氣南下。

氣象主播戴立綱說明未來天氣變化。（中視電視）

氣象局表示，明天仍受東北季風影響，迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫降雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，西半部山區受中層水氣影響仍有零星雨勢，新竹以南轉為多雲的天氣；溫度方面，各地早晚較涼，西半部及宜蘭低溫15至17度，花蓮及台東約18至19度，白天北台灣溫度略降，最高溫約17至20度，其他地方回升至23至25度。

氣象局分析未來天氣。（翻攝自氣象局）

氣象局提醒，周三（4日）桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區有雨且有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴；周四（5日）東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，但各地早晚氣溫仍涼；周四、周五（5日、6日）降雨範圍縮至迎風面大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，可以見到陽光的天氣。

周六至下周一（7日至9日）下一波乾冷空氣南下，各地大多為晴到多雲，日夜溫差稍大的天氣，僅東部及東南部地區有零星短暫雨，9日東北部亦有零星短暫雨。10日至12日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。