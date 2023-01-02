藝人蘿莉塔（本名：李家佳）曾是《大學生了沒》班底，她以甜美外型和率真個性受到觀眾喜愛，在節目上反應迅速，是許多綜藝節目的常客，昨（1）日深夜她無預警曬出鑽戒，開心宣布自己被男友求婚成功的消息，男方家世也被挖出來，據悉家族的錢多到可以把半個香港買下來。

據《壹蘋新聞網》報導，戴偉智38歲，和蘿莉塔交往4年，堂妹是香港歌手戴鎧霖，家族也大有來頭，爺爺那代是華僑銀行的大股東，「以前家裡很有錢，聽說我爸可以把半個香港買下來，後來爸媽離婚，爸爸遺產我也不繼承，因為我爸花心，看到一堆兄弟姊妹爭奪遺產，反正我從小到大都是母親養大，我也不必一定需要這份名氣或財產。」

兩人宣布結婚消息後，不少網友留下不看好的言論，對此蘿莉塔也發文回應，表示看到留言說「一定很快會離婚」、「看妳能撐多久」、「不會幸福啦」⋯等之類的酸言酸語，她坦承這些事自己也想過，身邊也有朋友求完婚就分手了，還有婚禮前反悔的案例，如果再算上離婚的，十根手指頭都數不完，但她看的很開「感情的事本來就很難講，所以我絕不會打包票我一定從此就幸福快樂或天長地久，我只想把當下的喜悅分享給大家，如果未來能很幸福當然最好，沒有的話也是人生。花開花落自有時，在花開時好好把握，其它就隨緣吧！」