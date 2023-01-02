2000年大園殺警案主嫌蕭新財犯案的軍火，郭信一涉嫌提供槍枝並藏匿槍手遭捕。（中時資料照）

2000年大園殺警案主嫌蕭新財犯案的軍火，郭信一涉嫌提供槍枝並藏匿槍手遭捕。（中時資料照）

綽號「黑人」的桃園角頭老大郭信一今(3)日下午5時許出門倒垃圾時，遭一名冷血殺手在近距離連開5槍當場失去生命跡象臥血泊不起，震驚桃園黑白兩道。郭信一在桃園曾有「黑道火庫」之稱，曾涉及多起重大刑案，其中包括民國89年9月，桃園兩名員警值勤攔檢時遭當街射殺釀成1死1傷案件，當時郭涉嫌提供槍枝並藏匿槍手遭捕，遭判刑5年8月。

這樁因路檢突發的槍殺執勤員警案，緣起於蕭新財於民國85年間向綽號「春男」的不詳男子，以145萬元代價購得行凶用散彈槍、貝瑞塔92手槍、史密斯手槍各1枝，藏匿平鎮市南東住處後方防火巷備用。

後來蕭新財與綽號「美國仔」的謝姓男子合資經營六合彩，9月1日因新竹方面樁腳簽中彩金1900百萬元，謝姓男子須按合資比例負擔720萬元，謝不甘損失找來綽號「錘仔」的古永城出面處理，願付200萬元處理費，古即叫手下將蕭帶走談判時，恐嚇蕭不能要求謝付彩金，否則就要與蕭論「輸贏」，蕭懼於古的脅迫，只好當場答應，獲釋後，心有未甘召集人馬、並攜帶槍械向古永城尋仇。

89年9月1日凌晨，蕭新財、許登星、張為師、王淞百及楊雯松等五人，原計劃先以槍枝押住古永城，再持番刀砍其手腳方式教訓。但趕往古永城經營的中壢市中豐路藝品店，發現古剛巧駕車離開，一夥人只好駕車尾追至觀音鄉中山路一家撞球場，正伺機下車尋釁，不料碰上大園警分局新坡派出所員警范姜群國、張紹科駕巡邏車攔查。

2名員警攔查正通報所內支援同事查詢車號、素行等資料時，范姜群國要求開車箱檢查，五人擔心攜槍尋仇事跡敗露，開始反抗並攻擊執勤員警，蕭新財持散彈槍朝范姜群國頸部開槍致傷重死亡，張紹科見范姜中彈欲拔槍還擊，但遭其餘人合力抓住，蕭新財隨即對張員腹部開一槍，因見張員中槍後仍欲拉佩槍滑套，竟再返回對張員補開一槍，始揚長離去。