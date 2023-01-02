新北市永和區永福里長陳紫渝有「全國最美里長」之稱，人氣爆棚的她近日推出個人寫真年曆，今(2日)限量發送1000份，前200名還可簽名合照，一早即吸引近千人冒雨到場排隊，其中還有從屏東北上的學生。陳紫渝受訪時還唱了最近重新爆紅的日劇神曲〈First Love〉，被媒體人黃揚明驚呼：她唱了一首跟她差不多大的歌曲。

根據《中時新聞網》報導，陳紫渝介紹說，她的寫真年曆以春夏秋冬4個季節區分，拍攝地點以里內為主，盼帶領民眾認識她從小長大的地方，此外，設計成CD盒的形式，是大家可以保存收藏，呈現和傳統月曆不一樣的風格。排隊人龍中有一位特地從屏東北上的陳姓學生表示，陳紫渝選舉時就很有名，她很漂亮、表現也好，自己是她的粉絲。此外，資深藝人恬娃也到場，她讚陳紫渝很漂亮、心地善良，今天特別來支持一下。

除了「紫屬渝你紫屬渝我2023年曆」活動人氣強強滾，陳紫渝本人亮眼吸睛外，受訪時她還開口唱了一句宇多田光的〈First Love〉，這首歌除了因近日的話題日劇重新爆紅外，還因為資深藝人白冰冰在跨年時翻唱而引發熱議，在陳紫渝的甜美嗓音中展現又是另一番魅力。

「冷知識：陳紫渝1998年11月12日出生；宇多田光錄製First Love是在1998年11～12月期間。」黃揚明在臉書發文表示：她唱了一首跟她差不多大的歌曲。還標註「得紫渝者得天下」，讚嘆最美里長的魅力無法擋。