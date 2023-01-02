對於2024年起， 94年1月1日以後出生役男，義務役期將從現有4個月改為1年一事，前立委郭正亮表示，到時候一定是一大堆抱怨，大概一兩個月就炸了！如果總統在2月投票，賴清德穩死的。

蔡英文總統27日宣布，從2024年起，2005年（94年次）1月1日以後出生役男，義務役期將從現有4個月改為1年，並配合調高薪資。

國防部29日公告，1995年1月1日以後出生之役男，自2024年1月1日起回復徵集服常備兵現役，為期1年。

國防部指出，自2024年起，義務役入伍訓練參考先進國家新兵訓練作法，以實戰化為核心，藉科技手段輔助訓練，由現行5周延長為8周，調增課程與提升訓練強度，精進役男單兵戰鬥技能；1年役期役男部隊服役期間，除接受「駐地專長、專精管道、兵科基地及聯合演訓」等完整訓練，並增加「中、高級專長，新式武器與裝備及民防訓練，城鎮戰及連、營戰鬥教練與作戰計畫演練、漢光演習、民安演習」等訓練，使其具備執行守備與民防任務軍事技能，確保家園安全之能力。另外調整1年期義務役薪資，以二兵為例每月支給2萬320元。

前立委郭正亮今（2）日在中天電視《大新聞大爆掛》指出，新制義務役2024年1月入伍，一定是一大堆抱怨，包括班長不夠、連長不夠、營長不夠、訓練基地不夠、營房不夠、新式武器也不夠，就聽到一堆抱怨，「你以為當兵的人不寫臉書？」大概一兩個月就炸了！如果總統在2月投票，賴清德穩死的。