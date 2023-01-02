印尼著名的觀光聖地峇厘島，在渡過2年的蕭條後，現在隨著疫情的緩解，當地旅遊業正在「報復性回升」，服務員奇缺，雇主們正在努力提出加倍的薪資，招募人員回歸。

半島電視台(aljazeera)報導，印尼取消了大多數的防疫管制後，峇厘島的旅遊業恢復生機。根據印尼中央統計局的資料，去年(2022年)1至10 月期間，峇厘島有超過140萬名外國遊客到訪，雖然未到過去的正常值，但是要知道，2021年，峇厘島的外國遊客不足百人。

2022年11月和 12 月的數據尚未公佈，但是地方政府表示，「預估聖誕節期間，峇厘島就接待了150萬人次。」

目前巴峇島旅遊業遇到的問題是人口短缺，在2020年的大蕭條，導致許多員工被解雇，那些回自己的村莊的當地人，選擇經營銷售電話卡之類的小生意，許多人已經習慣在家工作的簡單生活，所以回流服務業的意願降低。

來自英國蘇格蘭的餐館老闆威爾•梅里克 (Will Meyrick)表示：「他們現在有自己的小事業，每天只工作幾個小時，就能賺到與以前相同的錢。而且政府也在提供免費的線上商業教學課程，鼓勵他們發展其他專長。如果想要爭取他們回來，必須提供更好的待遇，至少要比 2019 年的待遇增加50% 才行。」

伊娜 (Ina)， 目前是爪哇日惹一家豪華酒店的高級管理，她曾經也在巴峇島的旅店工作，在疫情大流行的第一年，原本服務的峇里島旅店，工資是一降再降，減薪到四分之三後，終於逼退了她。之後伊娜在日惹找到現在的工作。

但是就在最近，伊娜持續接到來自峇厘島的工作徵求電話，有3家飯店希望網羅她，但伊娜表示，除非有更好的待遇和保障，否則不會考慮。

同樣的情況也在其他的服務業，包括計程車、 廚師以及導遊等，都在要求更好的待遇。一位看顧說：「現在找工作很容易，人們不再像以前那樣滿足於低薪。」