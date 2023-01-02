蔡依林（Jolin）8度攻蛋，跨年夜起連2周舉辦6場小巨蛋演唱會，今（2日）連假最後一天，邀請近來人氣很夯的韋禮安擔任嘉賓，2人不僅手牽手甜蜜合唱〈如果可以〉，鮮少在公開場合跳舞的韋禮安，火力全開化身「唱跳天王」，挑戰Jolin的電音情歌〈都沒差〉，2人同台共舞氣氛超嗨。

Jolin（右）今邀韋禮安同台合作。（陳俊吉攝）

Jolin今第3場同樣吸引1.1萬名觀眾欣賞，中場看到現場觀眾情緒激動，她預留伏筆說，太瘋狂了你們，你們的反應會回饋在我身上，你們給我多少、我就回給你們多少，只能說你們今天賺到了。隨後送上〈都沒差〉，唱到第2段，韋禮安無預警從延伸台前方，搭著升降台登場，現場頓時歡呼聲不斷，2人唱跳到最後，Jolin不僅依畏在韋禮安肩膀，2人還背靠背上演肌膚之親，歌迷尖叫聲不斷。

Jolin（右）今邀韋禮安同台合作。（陳俊吉攝）

唱畢Jolin笑問觀眾，你們有看到他跳嗎？是不是很棒？接著虧人夫韋禮安彩排時「我靠近他1公尺他就退2公尺，我都要退到小巨蛋外面了，是你不能接近女色， 還是我太可怕？」韋禮安坦言受邀與天后尬舞太瘋狂，但機會難得必須把握，他說，「誰能在小巨蛋跟Jolin同台跳舞啊？一輩子只有一次吧？妳下次不敢找我了吧」還分享自己在家練舞給老婆看，韋禮安透漏，「她一直笑，跳完後要我再跳一次是表情帥的，我回她，剛剛跳的已經是帥的了！」幽默逗笑所有人，2人接著合唱神曲〈如果可以〉。

韋禮安登台前表示，為了與天后合作事前特訓練舞一個多禮拜，「這支舞跳起來很容易像阿伯在公園練早操，因此每天收工回家有時間就練舞小跳一下，我周遭的朋友覺得很奇怪，還問我幹嘛沒事跳健身操」。談起2人淵源，原本就很欣賞韋禮安創作才華的Jolin其實早在多年就曾向他邀歌，並在《呸》專輯收錄過他寫的〈自愛自受〉，Jolin也曾為韋禮安演唱會記者會站台，累積不錯的交情；這次2人合唱成真，韋禮安受寵若驚說，很謝謝她（Jolin）的邀請，希望她不會後悔，但後悔也來不及啦。