伍姓女子與許姓女子共同持有某房屋，委託朱姓女子申辦貸款，朱女事成後因沒有拿到約定的「服務費」、暫時「保管」房地所有權狀，挨告侵占。一審判朱女拘役30天，上訴後法官認為原審有瑕疵，判朱女無罪。朱女痛批檢察官、一審法官不甩她提出的證據、害她飽受訟累，要求國賠100萬元。高雄地院認為朱女求償程序有誤，法官也無犯罪事實，最後駁回朱女之訴，可上訴。

朱女和伍女是好友，伍女的女兒和許女2015年共同買下一間房屋，登記在伍女女兒名下。2019年伍女女兒因故過世，伍女依法繼承房屋，與許女共同持有。

後來伍女和許女協議，先將房屋過戶到許女名下，再用許女身分向銀行貸款250萬元交給伍女。伍女和許女決定委由朱女處理，並給付朱女6％、15萬元服務費。

沒想到，朱女辦妥房地產過戶後，許女沒依約給付服務費，朱女拒絕交出房地產權狀，因此挨告。高雄地檢署依侵占罪提起公訴，一審高雄地院認為朱女將房地產權狀占為己有，考量朱女在調解時願意歸還權狀，判她拘役30天、可易科罰金、緩刑2年。

該案上訴至二審，高雄高分院法官聽了朱女提供的錄音檔，清楚證實許女付不出服務費，才把房地所有權狀暫時交由朱女保管。法官認為，此案從頭到尾沒有證據證實朱女侵占，原審對犯罪事實的認定「過於率斷，已有瑕疵可指」，最後逆轉判朱女無罪，可上訴。

朱女痛批檢察官、一審法官完全無視她提出的錄音檔證據，害她飽受訟累，向檢方求償40萬元、地院求償60萬元。

高雄地院民事庭認為，朱女應先提出書面向地檢署請求賠償，檢方拒賠或協調不成才能告上法院。此外，國賠法規定，法官需就其參與審判之案件犯職務上之罪，且經判決有罪確定，所屬法院始需負國賠責任。朱女應先提出書面向地檢署請求賠償，檢方拒賠或協調不成才能告上法院。此外，高雄地院承審此案的刑事庭法官，並未因為審判此案、犯職務上之罪而受有罪判決，依法沒有國賠的責任。法官最後駁回朱女之訴，全案仍可上訴。